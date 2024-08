Vietnam: Strategie nazionali per la riduzione dei rifiuti di plastica

15 Agosto 2024_ Diverse località in Vietnam stanno implementando strategie e piani d'azione per migliorare la protezione ambientale e ridurre i rifiuti di plastica. Queste iniziative mirano a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della sostenibilità e a promuovere pratiche ecologiche. Le autorità locali stanno collaborando con organizzazioni e comunità per sviluppare soluzioni innovative e pratiche per affrontare il problema dei rifiuti. L'obiettivo è creare un ambiente più pulito e sano per le generazioni future, come riportato da Việt Nam News. Queste misure si inseriscono in un contesto globale di crescente attenzione verso la sostenibilità e la protezione dell'ambiente.