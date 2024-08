Vietnam: Studente di Hanoi conquista medaglia d'argento alle Olimpiadi di Matematica 2024

02 Agosto 2024_ Un alunno del 12° anno della Scuola Superiore per Studenti Dotati di Hanoi ha ottenuto una medaglia d'argento alle Olimpiadi Internazionali di Matematica 2024. Questo prestigioso evento ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutto il mondo, dimostrando le eccezionali capacità matematiche del giovane vietnamita. La vittoria rappresenta un importante traguardo per il sistema educativo vietnamita e per la promozione delle scienze nel Paese. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Le Olimpiadi Internazionali di Matematica sono una competizione annuale che coinvolge i migliori studenti di matematica a livello globale, contribuendo a stimolare l'interesse per le discipline scientifiche tra i giovani.