Vietnam: Studente Mông fa storia entrando all'Università Medica di Hà Nội

16 Settembre 2024_ Una studentessa appartenente alla minoranza etnica Mông è stata accettata all'Università Medica di Hà Nội, un traguardo senza precedenti per la sua comunità. Questo evento segna un importante passo avanti per l'inclusione delle minoranze etniche nel sistema educativo vietnamita. La giovane ha superato notevoli difficoltà per raggiungere questo obiettivo, dimostrando determinazione e impegno. La sua ammissione rappresenta una fonte di ispirazione per altri studenti della sua etnia e della sua comunità. Lo riporta Việt Nam News. L'Università Medica di Hà Nội è una delle istituzioni accademiche più prestigiose del Vietnam, formando professionisti nel campo della medicina e della salute.