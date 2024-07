Vietnam: Studenti inventano pellicola alimentare ecologica che cambia colore

18 Luglio 2024_ Un gruppo di studenti dell'Università Nazionale del Vietnam (VNU) a Ho Chi Minh City ha creato una pellicola alimentare ecologica utilizzando scarti agricoli. La pellicola, realizzata con bucce di frutta come il frutto del drago e il frutto della passione, cambia colore quando il cibo inizia a deteriorarsi. Questo innovativo prodotto è stato sviluppato sotto la guida del docente Lê Quang Phong, capo del Dipartimento di Chimica Applicata presso l'Università Internazionale VNU. La pellicola non solo aiuta a prevenire l'avvelenamento alimentare, ma ha anche proprietà antibatteriche e antiossidanti che prolungano la vita degli alimenti. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Il progetto mira a ridurre i rifiuti plastici e a fornire una nuova fonte di reddito per gli agricoltori, promuovendo al contempo un ambiente più verde.