Vietnam: Successo della partecipazione vietnamita alla Fiera Internazionale di Rieti

02 Settembre 2024_ La Fiera Internazionale di Peperoncino e Spezie di Rieti, in Italia, si è svolta dal 28 agosto al 1 settembre 2024, attirando centinaia di migliaia di visitatori. Con oltre 160 stand e 450 varietà di peperoncino, l'evento ha visto la partecipazione del Vietnam, che ha presentato prodotti agricoli come pepe, tè e caffè. Il commercio tra Italia e Vietnam è in crescita, con un aumento significativo del volume scambiato, rendendo l'Italia il terzo partner commerciale del Vietnam nell'Unione Europea. La notizia è riportata da vietgiaitri.com. La fiera rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la cooperazione agricola tra i due Paesi, evidenziando la qualità e la diversità dei prodotti vietnamiti.