Vietnam: Successo per l'evento 'Kết nối cung cầu' a Ho Chi Minh City

28 Settembre 2024_ L'evento 'Kết nối cung cầu' si sta rivelando un grande successo a Ho Chi Minh City, con un'affluenza notevole di visitatori e venditori. In corso dal 26 al 29 settembre 2024, la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 2.000 aziende e 700 stand, presentando prodotti locali e specialità regionali. I partecipanti, come la signora Nguyễn Thu Cúc e il signor Trần Văn Khánh, hanno espresso entusiasmo per le opportunità di networking e per la qualità dei prodotti in esposizione. La fonte di questa notizia è thanhnien.vn. L'evento mira a costruire una catena di approvvigionamento sostenibile e sicura, promuovendo la responsabilità tra fornitori, rivenditori e consumatori.