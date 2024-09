Vietnam: Super tifone Yagi si avvicina alla costa con venti di tempesta

5 Settembre 2024_ Il super tifone Yagi, attualmente situato nel Mar Cinese Meridionale, si sta avvicinando alla costa vietnamita con venti che raggiungono i 15 livelli di intensità. Le autorità locali, in particolare nel distretto di Bạch Long Vĩ, stanno intensificando le misure di preparazione per affrontare l'impatto del tifone, che potrebbe raggiungere un'intensità di 16. Gli esperti meteorologici avvertono che il maltempo potrebbe portare a forti piogge e tempeste in diverse regioni del paese. La popolazione è invitata a rinforzare le proprie abitazioni in vista dell'arrivo del tifone, come riportato da plo.vn. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e forniranno aggiornamenti regolari per garantire la sicurezza dei cittadini.