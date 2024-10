Vietnam: Sviluppo del sistema bancario aperto per una città intelligente

2 Ottobre 2024_ Il Vietnam sta esplorando il potenziale del sistema bancario aperto, che promette di migliorare l'esperienza di pagamento per i...

2 Ottobre 2024_ Il Vietnam sta esplorando il potenziale del sistema bancario aperto, che promette di migliorare l'esperienza di pagamento per i consumatori moderni. Oggi, a Hanoi, si è tenuto un seminario intitolato "Hà Nội - città intelligente e ecosistema bancario aperto", un evento chiave per la Giornata della Carta del Vietnam 2024. Durante il seminario, esperti hanno discusso le sfide e le opportunità nella gestione urbana e nell'implementazione di tecnologie innovative. La notizia è riportata da Đầu tư. Il sistema bancario aperto potrebbe trasformare il settore finanziario, offrendo servizi personalizzati e facilitando l'accesso ai servizi finanziari per tutti i cittadini.