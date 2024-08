Vietnam: Sviluppo della rete elettrica per veicoli elettrici

10 Agosto 2024_ Il Vietnam sta affrontando la necessità di sviluppare una rete elettrica compatibile per supportare l'aumento dei veicoli elettrici nel paese. Questo sviluppo è fondamentale per garantire un'infrastruttura adeguata che possa sostenere la crescente domanda di energia per la ricarica dei veicoli. Le autorità vietnamite stanno pianificando investimenti significativi per modernizzare e ampliare la rete elettrica, al fine di facilitare la transizione verso una mobilità più sostenibile. L'iniziativa mira a ridurre le emissioni di carbonio e a promuovere l'uso di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La notizia è riportata da Việt Nam News Weekend. Il governo vietnamita sta lavorando anche per incentivare l'adozione di veicoli elettrici attraverso politiche fiscali e sussidi per i consumatori.