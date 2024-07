Vietnam: Sviluppo di impianti waste-to-energy per affrontare i problemi ambientali

5 Luglio 2024_ Con l'avvento della tecnologia waste-to-energy, i concetti di 'ambiente ed economia' possono progredire insieme senza dover sacrificare uno per l'altro. Il governo vietnamita ha ribadito più volte l'importanza di non compromettere l'ambiente per la crescita economica. Attualmente, il Vietnam è tra i primi 20 paesi al mondo per quantità di rifiuti, con una media di 1,2 kg di rifiuti generati per persona al giorno. La maggior parte dei rifiuti finisce in discarica, ma gli impianti waste-to-energy offrono una soluzione sostenibile. Secondo Việt Nam News, il Vietnam ha 15 impianti waste-to-energy in costruzione, con tre già operativi, tra cui il più grande, l'impianto di Sóc Sơn. Questi impianti non solo riducono il volume dei rifiuti ma generano anche energia rinnovabile, contribuendo positivamente all'ambiente.