Vietnam: Sviluppo infrastrutturale e sostegno economico a Ho Chi Minh City

25 Agosto 2024_ Il governo vietnamita sta affrontando le problematiche relative a due importanti progetti autostradali, con il Vice Primo Ministro Trần Hồng Hà incaricato di collaborare con le autorità locali per risolvere le difficoltà. Inoltre, la città di Ho Chi Minh ha riavviato un programma di prestiti a tasso agevolato per stimolare la crescita delle imprese in un periodo di ripresa economica. La costruzione della linea metropolitana numero 1 è in fase avanzata, avvicinandosi alla sua conclusione. Infine, si prevede l'introduzione di una tassazione sui beni digitali e sulle criptovalute, in risposta alla rapida crescita di questi settori. La notizia è stata riportata da nld.com.vn. Questi sviluppi sono cruciali per il Vietnam, un paese in rapida crescita che cerca di modernizzare la propria infrastruttura e sostenere l'economia locale.