Vietnam: Tô Diệp Hà presenta la collezione Gucci a Hanoi

18 Ottobre 2024_ Tô Diệp Hà ha partecipato a un evento Gucci a Hanoi per il lancio della collezione Autunno/Inverno 2024, caratterizzata da design innovativi. Durante l'evento, ha avuto l'opportunità di provare capi su misura e accessori esclusivi, tra cui borse in pelle esotica. La modella ha indossato outfit che riflettono la versatilità e l'eleganza del marchio italiano, evidenziando il suo stile personale. La collezione, creata dal direttore creativo Sabato De Sarno, punta a combinare lusso e praticità, con un occhio attento alle tendenze attuali. La notizia è stata riportata da vnexpress.net. Tô Diệp Hà, vincitrice di Miss Vietnam Beauty International Pageant 2018, continua a influenzare il panorama della moda in Vietnam.