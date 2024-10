Vietnam: Tô Lâm annuncia nuovi piani diplomatici in Irlanda

03 Ottobre 2024_ Durante la sua visita ufficiale in Irlanda, il leader vietnamita Tô Lâm ha annunciato l'apertura di una nuova ambasciata nel Paese, sottolineando l'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali. Lâm ha espresso la sua speranza per un continuo supporto da parte dell'Irlanda, evidenziando le opportunità di cooperazione tra i due Paesi. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per il Vietnam nel consolidare la sua presenza diplomatica in Europa. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Tô Lâm è un alto funzionario del governo vietnamita, responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico, e la sua visita segna un momento cruciale per le relazioni tra Vietnam e Irlanda.