24 Settembre 2024_ Durante un discorso all'Università di Columbia, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha dichiarato che il Vietnam si trova all'inizio di una nuova era storica, dopo quasi 80 anni dalla sua fondazione e 40 anni di riforme. Ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Vietnam e Stati Uniti, in vista del 30° anniversario della normalizzazione delle relazioni e del 50° anniversario della fine della guerra in Vietnam. Tô Lâm ha evidenziato i progressi economici del Vietnam, che è diventato un attore chiave a livello globale, con relazioni diplomatiche con 194 paesi. La fonte di questa notizia è plo.vn. Il discorso si è svolto durante la Settimana di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, evidenziando l'impegno del Vietnam per la pace e la cooperazione internazionale.