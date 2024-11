Vietnam: Tô Lâm discute il nuovo periodo di sviluppo della nazione con i membri del Partito Comunista

04 Novembre 2024_ Il Segretario Generale Tô Lâm ha partecipato a un incontro con i membri del Partito Comunista del Vietnam per discutere il nuovo periodo di sviluppo della nazione, definito come un'era di crescita e prosperità. Durante l'incontro, Tô Lâm ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide e di perseguire obiettivi strategici fino al 2030, con l'intento di trasformare il Vietnam in un paese in via di sviluppo con un'industria moderna. Ha evidenziato i progressi compiuti negli ultimi 40 anni e la necessità di continuare a lavorare per garantire un futuro prospero per il popolo vietnamita. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la realizzazione delle ambizioni nazionali sotto la guida del Partito Comunista, con l'obiettivo di costruire una società socialista prospera e democratica.