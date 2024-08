Vietnam: Tô Lâm discute lo sviluppo di Ho Chi Minh City con il governo e il partito

18 Agosto 2024_ Il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha incontrato il Comitato del Partito di Ho Chi Minh City per discutere l'attuazione delle risoluzioni del Congresso Nazionale del Partito. Durante l'incontro, sono state evidenziate le sfide economiche e le proposte per migliorare la crescita della città. Tô Lâm ha sottolineato l'importanza di Ho Chi Minh City come motore economico del Vietnam e ha chiesto un impegno maggiore per affrontare le problematiche infrastrutturali e ambientali. La fonte di questa notizia è nld.com.vn. Tô Lâm ha esortato il governo e il Parlamento a collaborare con la città per garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo, evidenziando il ruolo cruciale di Ho Chi Minh City nel contesto nazionale.