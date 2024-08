Vietnam: Tô Lâm eletto nuovo Segretario Generale del Partito Comunista

3 agosto 2024_ Tô Lâm è stato eletto nuovo Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam durante la riunione del Comitato Centrale del Partito. L'elezione è avvenuta con un voto unanime, sottolineando la fiducia riposta in lui per guidare il paese in un periodo di sfide e opportunità. Nel suo discorso, Tô Lâm ha evidenziato l'importanza della continuità e della responsabilità nel suo nuovo ruolo, promettendo di lavorare per il benessere del popolo vietnamita e per il rafforzamento della nazione. La notizia è stata riportata da tuoitre.vn. Tô Lâm, già Presidente del Vietnam, assume ora un ruolo cruciale nella leadership del paese, in un momento in cui il Vietnam si prepara a celebrare importanti anniversari storici.