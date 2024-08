Vietnam: Tô Lâm incontra il presidente di Timor-Leste per rafforzare la cooperazione bilaterale

02 Agosto 2024_ Il presidente vietnamita Tô Lâm ha incontrato il suo omologo di Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, per discutere il sostegno del Vietnam...

02 Agosto 2024_ Il presidente vietnamita Tô Lâm ha incontrato il suo omologo di Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, per discutere il sostegno del Vietnam alla crescita di Timor-Leste e per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Durante l'incontro, Lâm ha sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali e ha espresso l'impegno del Vietnam nel supportare lo sviluppo di Timor-Leste. Ramos-Horta ha apprezzato il supporto vietnamita, evidenziando le opportunità di collaborazione in vari settori. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Timor-Leste, situato nel sud-est asiatico, è un giovane Stato indipendente che ha cercato di sviluppare la propria economia e le relazioni internazionali dopo anni di conflitto.