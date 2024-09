Vietnam: Tô Lâm incontra John Kerry per il primo anniversario della partnership strategica con gli Stati Uniti

24 Settembre 2024_ Il Segretario generale del Partito e Presidente del Vietnam, Tô Lâm, ha incontrato l'ex Segretario di Stato degli Stati Uniti, John Kerry, a New York il 22 settembre, in occasione del primo anniversario della partnership strategica globale tra Vietnam e Stati Uniti. Durante l'incontro, sono stati discussi i progressi e le opportunità di cooperazione tra i due Paesi, sottolineando l'importanza di rafforzare i legami bilaterali. Tô Lâm ha evidenziato il ruolo cruciale della collaborazione strategica nel promuovere la pace e la stabilità nella regione. L'incontro si è svolto in un contesto di crescente interazione tra Vietnam e Stati Uniti, come riportato da Việt Nam News. La partnership strategica, avviata nel 2023, mira a sviluppare relazioni più profonde in vari settori, tra cui economia, sicurezza e cultura.