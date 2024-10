Vietnam: Tô Lâm incoraggia i leader provinciali a superare le sfide per lo sviluppo nazionale

17 Ottobre 2024_ Il Segretario Generale del Partito e Presidente dello Stato, Tô Lâm, ha tenuto ieri una sessione di lavoro a Quảng Trị, esortando i leader provinciali a superare le sfide per contribuire allo sviluppo del paese. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di unire gli sforzi per affrontare le difficoltà e promuovere la crescita economica. Tô Lâm ha anche evidenziato la necessità di un impegno collettivo per migliorare le condizioni di vita della popolazione. Quảng Trị è una provincia del Vietnam centrale, nota per la sua storia e il suo patrimonio culturale. La notizia è stata riportata da Việt Nam News, evidenziando l'importanza del dialogo tra il governo centrale e le autorità locali per il progresso del paese.