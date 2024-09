Vietnam: Tô Lâm partecipa al Vertice delle Nazioni Unite a New York

22 Settembre 2024_ Il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam e Presidente dello Stato, Tô Lâm, è arrivato a New York per partecipare...

22 Settembre 2024_ Il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam e Presidente dello Stato, Tô Lâm, è arrivato a New York per partecipare al Vertice delle Nazioni Unite sul Futuro e alla 79ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante la visita, Lâm porterà messaggi di forte sostegno al multilateralismo, sottolineando il ruolo centrale dell'ONU nella promozione della pace e della cooperazione globale. Questo viaggio rappresenta un'importante opportunità per il Vietnam di riaffermare la sua politica estera di indipendenza e integrazione internazionale. La notizia è riportata da Việt Nam News. La visita coincide con il primo anniversario della partnership strategica globale tra Vietnam e Stati Uniti, che sarà celebrata nel 2025.