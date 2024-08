Vietnam: Tô Lâm presiede il 26° incontro del Comitato Centrale per la lotta alla corruzione

15 Agosto 2024_ Il leader del Partito Comunista del Vietnam, Tô Lâm, ha presieduto ieri il 26° incontro del Comitato Centrale per la lotta alla corruzione e alle irregolarità, sottolineando l'importanza di questa missione nel sostenere lo sviluppo socioeconomico del Paese. Durante l'incontro, è stata ribadita la necessità di rafforzare gli sforzi contro la corruzione per garantire una crescita sostenibile e un ambiente di fiducia per gli investimenti. Tô Lâm ha evidenziato che la lotta alla corruzione deve essere integrata nelle politiche di sviluppo per massimizzare i benefici per la società. L'incontro ha visto la partecipazione di alti funzionari e rappresentanti del governo, come riportato da Việt Nam News. Il Comitato Centrale per la lotta alla corruzione è un organismo chiave del Partito Comunista, responsabile di monitorare e combattere la corruzione a tutti i livelli del governo.