Vietnam: Tô Lâm promuove investimenti statunitensi durante l'Assemblea ONU

24 Settembre 2024_ Il Segretario Generale del Partito e Presidente dello Stato Tô Lâm ha partecipato a un forum d'affari durante la settimana di alto livello della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Durante l'evento, organizzato in collaborazione con il Ministero della Pianificazione e Investimenti del Vietnam, le aziende locali hanno espresso interesse a investire nel paese, sottolineando la necessità di politiche favorevoli per promuovere la cooperazione. Tô Lâm ha evidenziato l'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Vietnam, auspicando un aumento degli investimenti americani in settori strategici come tecnologia e innovazione. La notizia è riportata da Việt Nam News. L'incontro ha visto anche la firma di accordi di cooperazione tra aziende vietnamite e statunitensi, segnando un passo importante verso una maggiore integrazione economica.