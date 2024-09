Vietnam: Tô Lâm rafforza la posizione internazionale del paese con visite a New York e Cuba

30 Settembre 2024_ Il viaggio del Segretario Generale e Presidente Tô Lâm, dal 21 al 27 settembre, ha avuto un'importanza cruciale per elevare il profilo del Vietnam a livello internazionale. Durante la sua partecipazione al Vertice sul Futuro e alla sessione di discussione ad alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Tô Lâm ha sottolineato l'impegno del Vietnam per la diplomazia multilaterale e la pace. Inoltre, la visita a Cuba ha segnato un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, in vista del 65° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. La notizia è riportata da plo.vn. Tô Lâm ha anche evidenziato l'importanza della cooperazione in settori come l'agricoltura e la salute, contribuendo a una partnership strategica più profonda tra Vietnam e Cuba.