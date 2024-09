Vietnam: TP. Hồ Chí Minh punta a diventare centro logistico di livello regionale entro il 2030

12 Settembre 2024_ TP. Hồ Chí Minh ha fissato l'obiettivo di diventare un centro logistico di riferimento per il Sud-est asiatico entro il 2030, investendo in infrastrutture e tecnologia. La città intende migliorare la connessione tra i centri economici e industriali della regione, promuovendo l'uso di tecnologie avanzate e pratiche sostenibili. Attualmente, TP. Hồ Chí Minh è leader in Vietnam per il Competitiveness Logistics Index, con circa 9.600 aziende nel settore. La notizia è riportata da Đầu tư. Se realizzato, questo piano potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione della città nel mercato logistico globale.