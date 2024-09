Vietnam: TPHCM celebra il Tết Trung thu per 500 bambini orfani a causa del Covid-19

15 Settembre 2024_ TPHCM ha organizzato il programma "Giornata del Tết Trung thu" per oltre 500 bambini orfani a causa della pandemia di Covid-19,...

15 Settembre 2024_ TPHCM ha organizzato il programma "Giornata del Tết Trung thu" per oltre 500 bambini orfani a causa della pandemia di Covid-19, tenutosi al Parco culturale Dam Sen. Durante l'evento, i bambini hanno partecipato a varie attività ricreative e ricevuto regali del valore di 1 milione di dong ciascuno. L'iniziativa è stata un'importante opportunità per portare gioia e sostegno a questi bambini in un momento di festa. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Il programma è stato coordinato dal giornale Thanh Niên e dal Gruppo turistico Saigontourist, evidenziando l'impegno della comunità nel supportare i più vulnerabili.