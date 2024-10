Vietnam: TPHCM investe in incentivi per i docenti della scuola dell'infanzia

12 Ottobre 2024_ La città di Ho Chi Minh (TPHCM) ha stanziato oltre 241 miliardi di dong per supportare i docenti della scuola dell'infanzia dal 2021...

12 Ottobre 2024_ La città di Ho Chi Minh (TPHCM) ha stanziato oltre 241 miliardi di dong per supportare i docenti della scuola dell'infanzia dal 2021 ad oggi. Di questi, 93 miliardi sono destinati a incentivi legati alla professione, mentre 148 miliardi premiano il livello di istruzione. Gli insegnanti con un master ricevono un supporto mensile di 1.500.000 dong, mentre quelli con laurea e diploma ottengono rispettivamente 900.000 e 550.000 dong al mese per nove mesi all'anno. La fonte di questa notizia è voh.com.vn. TPHCM è una delle città più grandi e dinamiche del Vietnam, e il governo locale sta cercando di migliorare la qualità dell'istruzione per i più piccoli.