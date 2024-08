Vietnam: TPHCM stabilisce regole per le scuole e garantisce sicurezza stradale durante le festività

27 Agosto 2024_ La città di Ho Chi Minh (TPHCM) ha introdotto nuove normative per le scuole, stabilendo chiaramente le tasse scolastiche per l'anno accademico 2024-2025 e garantendo che le scuole pubbliche non possano imporre costi aggiuntivi. Gli studenti della scuola materna di 5 anni e delle scuole secondarie inferiori saranno esentati dalle tasse. Inoltre, le autorità di Hanoi hanno implementato misure per garantire la sicurezza stradale durante le festività del 2 settembre, con pattuglie attive e raccomandazioni per i conducenti. La notizia proviene da voh.com.vn. Le nuove regole mirano a garantire un ambiente educativo equo e sicuro per gli studenti, mentre le misure di sicurezza stradale sono cruciali in un periodo di intenso traffico festivo.