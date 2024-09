Vietnam: Trà Vinh si posiziona tra le città con la migliore qualità dell'aria in ASEAN

02 Settembre 2024_ Trà Vinh è stata classificata al terzo posto tra le 15 città con la migliore qualità dell'aria nel sud-est asiatico. La località sta puntando a sviluppare il turismo legato alla natura e alle esperienze fluviali, promuovendo attrazioni ecologiche e di relax. Inoltre, le destinazioni più ricercate dai turisti vietnamiti per il ponte del 2 settembre includono Đà Lạt e Bangkok. La notizia è stata riportata da nld.com.vn. Trà Vinh è una provincia del Vietnam meridionale, nota per i suoi paesaggi naturali e la cultura unica, mentre Đà Lạt è famosa per il suo clima fresco e le bellezze naturali.