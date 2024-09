Vietnam: Tragedia al ponte Phong Châu, 10 dispersi dopo il crollo

09 Settembre 2024_ Un grave incidente si è verificato al ponte Phong Châu nella provincia di Phú Thọ, dove sono stati segnalati 10 dispersi, tra cui 5 automobili e diversi motocicli trascinati via dalla corrente. Le autorità, guidate dal Vice Primo Ministro Hồ Đức Phớc, stanno utilizzando telecamere e attrezzature specializzate per le operazioni di ricerca e soccorso. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse, con acque in piena e forti correnti, stanno ostacolando gli sforzi di recupero. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Le operazioni di soccorso continueranno non appena le condizioni lo permetteranno, mentre la comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione.