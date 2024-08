Vietnam: Trịnh Văn Quyết condannato a 21 anni per frode e manipolazione di mercato

05 Agosto 2024_ Trịnh Văn Quyết, ex presidente del FLC Group, è stato condannato a 21 anni di carcere per appropriazione fraudolenta di beni e...

05 Agosto 2024_ Trịnh Văn Quyết, ex presidente del FLC Group, è stato condannato a 21 anni di carcere per appropriazione fraudolenta di beni e manipolazione del mercato azionario. Altri sette coimputati, tra cui le sorelle di Quyết, sono stati accusati degli stessi crimini, mentre 42 ulteriori imputati hanno ricevuto pene sospese o fino a 7,5 anni di carcere. Il processo ha rivelato che oltre 25.000 vittime hanno subito danni a causa delle false informazioni diffuse da Quyết e dai suoi complici. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il caso ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla regolamentazione del mercato azionario in Vietnam e alla protezione degli investitori.