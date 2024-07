Vietnam: Turismo vietnamita in crescita in Italia

1 Luglio 2024_ Alessandra Priante, presidente dell'ENIT, ha descritto il turismo vietnamita come una stella nascente in Italia durante un programma di promozione turistica a Milano. L'evento, organizzato dalla Việt Nam National Authority of Tourism (VNAT) e dall'Ambasciata vietnamita in Italia, ha evidenziato l'aumento previsto dei flussi turistici tra i due Paesi. Nguyễn Trùng Khánh, direttore del VNAT, ha sottolineato l'importanza dell'Italia come mercato tradizionale per il turismo vietnamita in Europa, con circa 57.000 visitatori italiani accolti nel 2023. L'incontro ha rappresentato un'opportunità per le imprese turistiche di entrambi i Paesi di aggiornarsi, cercare collaborazioni e prepararsi a una fase di sviluppo più forte. Lo riporta ovietnam.vn. L'ambasciatore vietnamita in Italia, Dương Hải Hùng, ha ribadito la necessità di un volo diretto tra i due Paesi per facilitare ulteriormente gli scambi turistici.