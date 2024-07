Vietnam: Turismo vietnamita in crescita in Italia

30 Giugno 2024_ Alessandra Priante, presidente dell'ENIT, ha descritto il turismo vietnamita come una stella nascente in Italia. Durante un programma...

30 Giugno 2024_ Alessandra Priante, presidente dell'ENIT, ha descritto il turismo vietnamita come una stella nascente in Italia. Durante un programma di promozione turistica a Milano, Priante ha sottolineato l'aumento previsto dei turisti tra i due Paesi. Nguyễn Trùng Khánh, direttore del VNAT, ha evidenziato l'importanza dell'Italia come mercato tradizionale per il turismo vietnamita in Europa. Nel 2023, il Vietnam ha accolto circa 57.000 visitatori italiani, raggiungendo oltre l'80% dei livelli pre-pandemia. Lo riporta congthuong.vn. L'evento ha anche visto la partecipazione di rappresentanti della Lombardia, che hanno discusso la possibilità di un volo diretto tra i due Paesi.