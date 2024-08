Vietnam: Tuyên Quang celebra il Festival della Cittadella con un grande evento di lanterne

20 Agosto 2024_ Il Festival della Cittadella di Tuyên Quang 2024 si svolgerà nella provincia settentrionale di Tuyên Quang dal 31 agosto al 15 settembre, in occasione del Festival della Luna. L'evento culminerà in una parata notturna di lanterne giganti e colorate, trasmessa in diretta dalla televisione nazionale vietnamita. Quest'anno si celebra il ventesimo anniversario del festival, che è diventato un'importante attrazione turistica e un simbolo della cultura locale. La preparazione è già in corso, con i residenti impegnati nella creazione di lanterne artistiche. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il festival, iniziato nel 2004, ha visto una crescita esponenziale, diventando il più grande del suo genere in Vietnam e un punto di incontro per turisti e locali.