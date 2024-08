Vietnam: Un progetto di donazione sostiene i pazienti oncologici

17 Agosto 2024_ Un nuovo progetto di donazione in Vietnam sta aiutando i pazienti affetti da cancro a vivere una vita dignitosa, fornendo supporto e risorse necessarie. L'iniziativa si concentra sull'offerta di assistenza medica e psicologica, oltre a fornire materiali di supporto per migliorare la qualità della vita dei malati. Grazie a questo progetto, molti pazienti hanno accesso a cure e sostegno che altrimenti non potrebbero permettersi, contribuendo a ridurre l'isolamento sociale e migliorare il benessere generale. La notizia è stata riportata da Việt Nam News Weekend. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il cancro in Vietnam, un paese che sta affrontando un aumento dei casi di questa malattia.