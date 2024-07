Vietnam: Venezia Phú Quốc, un angolo d'Italia in Asia

10 Luglio 2024_ Grand World Phú Quốc, situato a Bãi Dài, Gành Dầu, Kiên Giang, ospita una replica della celebre Venezia italiana, chiamata Venice Phú Quốc. Questa attrazione permette ai visitatori di vivere l'esperienza di Venezia senza lasciare il Vietnam, con gondole, canali e architettura europea. Venice Phú Quốc è parte di un complesso turistico più ampio, noto come la 'città che non dorme', che offre una vasta gamma di attività ricreative e culturali. L'iniziativa mira a portare un pezzo d'Italia in Vietnam, attirando turisti locali e internazionali. Lo riporta vietgiaitri.com. Venice Phú Quốc è diventata una delle principali attrazioni turistiche dell'isola, offrendo un'esperienza unica e romantica ispirata alla città italiana.