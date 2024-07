Vietnam: Vespa Sei Giorni 2024 celebra l'eredità italiana

16 Luglio 2024_ La Vespa Sei Giorni 2024 è stata lanciata in Vietnam, incarnando il concetto di 'classe senza tempo'. Basata sul modello Vespa Sport Sei Giorni, la moto celebra la vittoria del team Piaggio Squadra Corse nella gara 'International Six Days of Varese' del 1951. Disponibile solo nella versione Grey Titanio, la Vespa Sei Giorni 2024 mantiene il design tradizionale con aggiornamenti moderni come il radiatore a nido d'ape e la sella in pelle scamosciata. Il prezzo di listino la colloca tra i modelli più costosi di Piaggio in Vietnam. Lo riporta gialainews.com. La Vespa Sei Giorni 2024 è un tributo alla storia e alla qualità italiana, ora disponibile per gli appassionati vietnamiti.