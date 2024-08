Vietnam: Viaggi gratuiti per i passeggeri della linea ferroviaria Nhổn-Hà Nội

08 Agosto 2024_ I passeggeri che viaggiano sulla sezione elevata della linea ferroviaria urbana Nhổn-Hà Nội potranno usufruire di viaggi gratuiti per i primi 15 giorni. Questa iniziativa è stata introdotta per incentivare l'uso del nuovo servizio di trasporto pubblico, che collega il centro di Hanoi con la zona di Nhổn. La linea ferroviaria rappresenta un importante passo avanti per migliorare la mobilità urbana nella capitale vietnamita, contribuendo a ridurre il traffico stradale. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La linea Nhổn-Hà Nội è un progetto significativo per il sistema di trasporto pubblico di Hanoi, progettato per facilitare gli spostamenti dei cittadini e migliorare la qualità dell'aria nella città.