Vietnam: Vietnam Airlines inaugura il volo diretto Hanoi-Milano

07 Novembre 2024_ A partire dal 1° luglio 2025, Vietnam Airlines lancerà il primo volo diretto tra Hanoi e Milano, segnando un'importante novità per i collegamenti aerei tra Vietnam e Italia. Milano, la seconda città più grande d'Italia, è conosciuta come la capitale della moda e offre una ricca combinazione di tradizione e modernità, attirando turisti da tutto il mondo. Questo nuovo collegamento aereo faciliterà l'accesso a una delle città più affascinanti d'Europa, famosa per la sua arte, architettura e cultura. La notizia è stata riportata da vnluxury.vn, evidenziando l'importanza di questo sviluppo per il turismo e gli scambi culturali tra i due Paesi. Il volo diretto rappresenta un'opportunità unica per i viaggiatori vietnamiti di esplorare le meraviglie italiane e per gli italiani di scoprire le bellezze del Vietnam.