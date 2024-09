Vietnam: Vietnam Airlines inaugura il volo diretto per Milano, Italia

17 Settembre 2024_ Vietnam Airlines ha annunciato l'apertura di un volo diretto da Hanoi a Milano, previsto per il 1° luglio 2025, segnando un'importante connessione tra Vietnam e Italia. Questo sarà il primo volo diretto di una compagnia aerea vietnamita verso l'Italia, utilizzando aerei Boeing 787 con tre voli settimanali. La nuova rotta non solo aumenterà le opportunità turistiche, ma rafforzerà anche i legami economici tra i due Paesi, già partner strategici da oltre 11 anni. Nel 2023, il numero di turisti italiani in Vietnam ha raggiunto 81.000, evidenziando l'interesse crescente per le destinazioni vietnamite. La notizia è stata riportata da chatluongvacuocsong.vn. Vietnam Airlines prevede di espandere ulteriormente la sua rete europea, contribuendo a una ripresa significativa del turismo internazionale.