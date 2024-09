Vietnam: Vietnam Airlines lancia offerte per voli verso Milano

22 Settembre 2024_ Vietnam Airlines ha annunciato una promozione per i voli da Hanoi a Milano, Italia, attirando l'attenzione di molti appassionati di viaggi. I biglietti sono disponibili a partire da 14.800.000 VNĐ per un volo di andata e ritorno, inclusi tasse e spese. Questa iniziativa coincide con l'apertura di una nuova rotta aerea, suscitando entusiasmo tra i viaggiatori che desiderano visitare la famosa città italiana, nota per la sua architettura e la gastronomia. Milano è la seconda città più grande d'Italia e un importante centro culturale e della moda. La notizia è stata riportata da kenh14.vn. I turisti possono aspettarsi di esplorare luoghi iconici come il Duomo di Milano e gustare la rinomata cucina italiana, famosa per piatti come la pizza.