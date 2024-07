Vietnam: Viettel guida il mercato delle telecomunicazioni con risultati record nel primo semestre 2024

30 Luglio 2024_ Viettel, il principale operatore di telecomunicazioni in Vietnam, ha registrato un fatturato di 89.900 miliardi di dong nel primo...

30 Luglio 2024_ Viettel, il principale operatore di telecomunicazioni in Vietnam, ha registrato un fatturato di 89.900 miliardi di dong nel primo semestre del 2024, superando il 107% del piano previsto. Il profitto ante imposte ha raggiunto 28,6 miliardi di dong, corrispondente al 120,7% del piano. VNPT e MobiFone seguono a distanza, con risultati inferiori rispetto all'anno precedente, ma entrambi stanno investendo nella transizione verso la rete 5G. La notizia è riportata da Đầu tư. Viettel, con una quota di mercato del 56,2%, si prepara a lanciare i servizi 5G in tutto il paese, mentre VNPT e MobiFone stanno implementando strategie per migliorare le loro infrastrutture e servizi.