Vietnam: Visita storica di To Lam a Cuba segna un nuovo inizio nella cooperazione bilaterale

27 Settembre 2024_ Il Segretario Generale del Partito e Presidente To Lam ha intrapreso una visita ufficiale a Cuba, sottolineando l'importanza storica di questo incontro per le relazioni tra i due Paesi. Durante la cerimonia di benvenuto, il Presidente cubano Miguel Diaz Canel ha accolto To Lam con onori di stato, evidenziando la specialità dell'amicizia tra Vietnam e Cuba. I due leader hanno discusso i risultati della cooperazione passata e hanno delineato strategie per un futuro sviluppo sostenibile e proficuo. Si prevede che, al termine dei colloqui, vengano firmati documenti di cooperazione tra i ministeri e le aziende dei due Paesi. La notizia è riportata da vietnamnet.vn. Questa visita rappresenta un passo significativo verso un rafforzamento delle relazioni diplomatiche e commerciali tra Vietnam e Cuba, due nazioni unite da una lunga storia di amicizia.