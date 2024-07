Vietnam: Visita ufficiale del Primo Ministro Phạm Minh Chính in Corea del Sud

30 Giugno 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính, accompagnato dalla moglie Lê Thị Bích Trân, è partito da Hà Nội per una visita ufficiale nella Repubblica di Corea, su invito del Primo Ministro sudcoreano Han Duck Soo. Questa è la prima visita ufficiale di un leader vietnamita di alto rango in Corea del Sud da quando i due paesi hanno elevato le loro relazioni a un partenariato strategico globale nel 2022. La visita mira a rafforzare la cooperazione in vari settori, tra cui politica, economia, difesa, cultura e tecnologia. La Corea del Sud è uno dei principali partner economici del Vietnam, con investimenti significativi e una forte collaborazione in diversi ambiti. Lo riporta Việt Nam News. La visita si concentrerà anche sul supporto alla comunità vietnamita in Corea del Sud e sulla collaborazione su questioni regionali e internazionali.