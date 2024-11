Vietnam: Yên Bái adotta misure straordinarie per il recupero post-burrasca Yagi

04 Novembre 2024_ La provincia di Yên Bái ha adottato quasi 300 risoluzioni dal 2021 per affrontare le sfide economiche e sociali, inclusi provvedimenti urgenti in risposta alla devastazione causata dal tifone Yagi. Durante una recente sessione del Consiglio Popolare, sono state approvate 19 risoluzioni, tra cui misure di sostegno per l'agricoltura e l'esenzione delle tasse scolastiche per l'anno accademico 2024-2025. Queste iniziative mirano a supportare le famiglie colpite e a ripristinare la vita quotidiana dopo le inondazioni. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Yên Bái, situata nel nord del Vietnam, è nota per la sua agricoltura e ha subito gravi danni a causa delle recenti calamità naturali.