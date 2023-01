Ratzinger, anche le confraternite studentesche tedesche a San Pietro

Sono molti i rappresentanti di confraternite studentesche tedesche che hanno partecipato ai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro. Tra queste anche la Katholische Sueddeutsche Studentenverbindung Alemannia Muenchen (Ksstv Alemannia Muenchen).

“Joseph Ratzinger era membro onorario di Alemannia Monaco dal 1981 - spiega all’Adnkronos Giacomo, uno degli studenti presenti in piazza, che parla un discreto italiano - ma era già attivo nelle confraternite studentesche cattoliche, un mondo a cui era molto legato. In tanti siamo venuti qui per onorarlo”.