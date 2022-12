Ratzinger, in piazza San Pietro solo turisti e per i gadget bisogna aspettare lunedì

E' una piazza San Pietro soleggiata e popolata, poco, di turisti a Roma per le vacanze di Natale quella che fa da specchio alla basilica orfana oggi del suo Papa emerito, Benedetto XVI. Mentre la gente prima radunata sotto all'albero di Natale per le solite foto, viene accompagnata al di fuori delle transenne per preparare il Te deum, un ragazzo chiede "ma è morto Ratzinger?". Ed è proprio come se la notizia non fosse ancora arrivata qui, nel cuore della cristianità.

Nei banchetti a ridosso di via della Conciliazione dove si vendono gadget, l'ambulante dice all'Adnkronos: "Non li avevamo, quelli di Benedetto XVI, e non riusciamo ad averli prima di domani visto che i fornitori sono chiusi". Secondo il titolare del chiosco in piazza Pio XII, un uomo che di Papi, da quando lavora, ne ha visti cinque, "per i gadget di Ratzinger bisognerà aspettare lunedì - dice all'Adnkronos - Ad oggi abbiamo solo Papa Wojtyla e Papa Francesco, per Benedetto XVI la richiesta era già bassa quando era ancora Pontefice, è andata sempre più scemando e non ci conveniva. Vendiamo ancora, in compenso, le medagliette di Papa Luciani, che in 33 giorni si è fatto amare molto più di tanti altri che lo hanno succeduto". (di Silvia Mancinelli)