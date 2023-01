Ratzinger, sarto Papa: "uomo del dialogo, suo pontificato rivalutato"

Filippo Sorcinelli: 'Darà più fastidio da morto che da vivo, come padre Pio, me lo disse un cardinale qualche giorno fa'

"Benedetto XVI era un uomo schivo, appariva chiuso, riservato, era invece una persona molto umana capace di dialogare con tutti. 'Darò più fastidio da morto che vivo'. Lo diceva padre Pio. Sarà così per il Papa emerito. Me lo ha confessato un cardinale qualche giorno fa". Filippo Sorcinelli è il sarto del pontefice anzi dei pontefici (Benedetto XVI, ma anche papa Francesco), da anni lavora in stretta collaborazione con l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Alla vigilia dei funerali solenni si confessa all'Adnkronos: "Ho incontrato Benedetto XVI una sola volta, ma rimane qualcosa di molto personale, un colloquio privato. Accanto a lui ho percorso gli anni più importanti della mia carriera, mi ha fatto capire - aggiunge Filippo Sorcinelli - che qualsiasi cosa nella vita, non solo la mia fede personale, ma anche il lavoro, gli studi devono essere nutriti con l'applicazione, l'esercizio, la ricerca".

"Il Papa emerito scomparso è l'uomo che ha scavato con curiosità, approfondendo tutti i valori della fede cattolica e questa cosa me l'ha trasmessa - dichiara ancora - Sarà il vero dottore della chiesa dell'ultimo millennio, nonostante il silenzio degli ultimi anni". A proposito di progettazione e realizzazione delle vesti sacre con il suo Laboratorio Atelier Vesti Sacre, sempre 'profumate' con essenze e fragranze confezionate con diversi incensi, confessa Filippo Sorcinelli: "Rispetto all'alta moda, per esempio, c'è una dimensione diversa. La moda corre da stagione a stagione, attraverso il nostro lavoro, invece, dobbiamo cercare di applicare le regole della liturgia, un abito può durare anche secoli. E la consapevolezza, la sfida che ho davanti è sempre grandissima. So di dover 'vestire' un custode della fede. E papa Ratzinger era tutto questo, forse molto di più. Riuniva la Chiesa nella dimensione della fede, senza mai dimenticare il passato, la tradizione".