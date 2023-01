Ratzinger, tre generazioni per l’omaggio al Papa emerito in Basilica Vaticana

Tre generazioni per l’omaggio al Papa emerito Benedetto XVI le cui spoglie, da stamattina a mercoledì, sono esposte in Basilica Vaticana per l’omaggio dei fedeli. Dalle 9 di stamani, una folla ordinata di fedeli e pellegrini è in coda per l’omaggio a Ratzinger morto il 31 dicembre.

In coda ci sono tre generazioni: ragazzi, adulti, persone anziane. Laici e religiosi. Da stamani ad ora si parla di un flusso di circa diecimila persone. Sarà possibile rendere omaggio alle spoglie del Papa emerito fino alla serata di mercoledì.