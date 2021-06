Rave clandestino a Maleo, il Paese in allarme per focolaio variante Delta

Nonostante il sospetto di un focolaio Covid di variante Delta, "un migliaio" di giovani si sono dati appuntamento a Maleo, comune tra il Lodigiano e il Cremonese, dove nel corso della settimana si sono verificati i contagi. Il rave party, non autorizzato, è iniziato sabato sera in un'ex cava dismessa della zona vicina a Codogno, città simbolo della prima ondata della pandemia, ed è ancora in corso: "I ragazzi si stanno allontanando alla spicciolata", fanno sapere i carabinieri che insieme alla polizia presidiano l'area per evitare possibili incidenti. "Quando si potrà intervenire in sicurezza cercheremo di identificare gli organizzatori di questo evento" che non ha rispettato le norme anti Covid.

IL SINDACO

"Fa molto male vedere tantissime persone, almeno 700, tutti giovanissimi fregarsene delle normative covid e stare senza mascherina con un rischio contagi molto forte. Fa male perché abbiamo fatto tanti sacrifici e ho pensato ai tanti morti per coronavirus", afferma il sindaco di Maleo (Lodi) Dante Sguazzi all'Adnkronos.

Una festa quando l'emergenza è ben lontana da finire. "A contagi siamo messi male: siamo in controtendenza rispetto al trend provinciale e nazionale. Abbiamo un focolaio di 11 positivi tre dei quali del ceppo Delta, si tratta di due nuclei familiari allargati e l'ipotesi dei sanitari è che lo siano anche gli altri contagiati". L'auspicio è "che non si ripeta più" e che dal rave non si crei un nuovo focolaio. (segue)